В ночь на 18 ноября россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попка.

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Как отмечают в ведомстве, это уже вторая атака вражеских беспилотников по Киеву за месяц. Предварительно, боражирующие боеприпасы типа Shahed были запущены с южного направления.

"Чтобы добраться до столицы, БпЛА рашистов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км. На атаку Киева беспилотники заходили с северного направления", — отметили в администрации.

Впрочем, сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне справиться с задачей. Почти десяток БПЛА были уничтожены на подступах к Киеву силами и средствами ПВО. Так, уничтожены все вражеские дроны, однако окончательные данные обнародуют Воздушные силы.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. В администрации добавляют, что данные оперативных сводок будут уточняться.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и близких!", – в очередной раз отметили в КМВА.

Ранее отмечалось, что в Украине для уничтожения кафиров массово производят аналоги "Шахедов".

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