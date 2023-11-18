У ніч проти 18 листопада росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. На щастя, обійшлося бех жертв та руйнувань.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Як відзначають у відомстві, це вже друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Попередньо, баражуючі боєприпаси типу Shahed були запущені з південного напрямку.

"Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км. На атаку Києва беспілотники заходили з північного напрямку", – відзначили в адміністрації.

Втім, складні маневри ворога не завадили нашій протиповітряній обороні впоратися із завданням. Майже десяток БпЛА було знищено на підступах до Києва силами та засобами ППО. Так, знищено усі ворожі дрони, проте остаточні дані оприлюднять Повітряні сили.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань. В адміністрації додають, що дані оперативних зведень будуть уточнюватися.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і близьких!", – вчергове наголосили у КМВА.

Раніше зазначалося, що в Україні для знищення окупантів масово виробляють аналоги "Шахедів".

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