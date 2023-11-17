Сбор средств якобы на нужды военных: в рамках производства в Киеве продолжаются обыски (видео)

В Киеве правоохранители проводят проверку по законности деятельности благотворительного фонда. По этому факту в полиции начато уголовное производство.

Как рассказали в полиции Киева, вечером 16 ноября в телеграмм-каналах распространилось видео конфликта между гражданами в Оболонском районе столицы по поводу сбора денег на нужды украинских военных. На место прибыли сотрудники полиции.

В полиции квалифицировали событие как мошенничество

Полицейские урегулировали конфликт и доставили в территориальное управление полиции пятерых представителей благотворительного фонда. Сотрудники полиции квалифицировали событие как мошенничество.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 Уголовного кодекса. В рамках возбужденного уголовного производства дознаватели проверяют всех представителей фонда, а также документацию учреждения.

Полиция начала уголовное производство/Фото: Прокуратура Киева

В настоящее время продолжаются обыски

Оболонская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту возможных мошеннических действий со стороны представителей благотворительной организации по сбору средств на нужды украинских военных.

"В медиа получило широкий резонанс видео конфликта, возникшего между гражданами и лицами в военных формах, которые от имени благотворительного фонда собирали деньги на нужды украинских военных. В рамках начатого уголовного производства проверяется законность деятельности благотворительного фонда, правомерность сбора ее представителями средств, их учета и целевого использования", — отмечает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Мошенники из фонда «Спасем родную страну» угрожают ветеранам – полное видео из Героев Днепра Публикую видео с полной картиной вчерашнего вечера на метро «Героев Днепра» в Киеве, где четко видна вся сущность мошенников так называемого волонтерского фонда «Спаси родную страну», который возглавляет Николай Осаула. Посмотрите там все очень показательно! Коля Осаула решил насмехаться над моим ранением и участием в боевых действиях, мол он как мошенник-волонтер на войне больше пробыл, параллельно с этим он отдал указания тетушкам, которые так же угрожали мне и нашим активистам. Максимально безнравственный подонок. Этот персонаж будет соответствовать раздельно. Второй персонаж, который мне угрожал, это его помощник – Карен Мелькумов, ну или по паспорту – Мелькумов Карэн Георгиевич. Гражданин русской федерации. В ближайшее время у себя в телеграммах канале я опубликую данные его российского паспорта. Уроженец г. Алмалик, Узбекистан. Проживал на территории оккупированного Крыма, публично поддерживал аннексию украинского полуострова. Сейчас пытается создать образ волонтера и борца с оккупантами. По этому персонажу готовятся материалы в СБУ, в частности, для возбуждения уголовного производства за посягательство на территориальную целостность Украины. Утром полиция Киева официально сообщила, что по результатам вчерашних событий, на этих мошенников возбуждено уголовное производство. Сейчас перед правоохранительными органами стоит гораздо большая задача, чем борьба с мошенниками. Мы не стремимся к самосуду, мы воевали в том числе за демократические свободы в этой стране, но безнаказанность будет порождать очень нехорошие, но справедливые действия от общества. Всё в ваших руках! Мы внимательно следим за этим делом. Спасибо всем за огласку! Прошу распространить это видео. Опубликовано Олегом Симорозом Пятница, 17 ноября 2023 г.

Сейчас идет допрос лиц, имеющих отношение к указанному благотворительному фонду, и принимаются меры по изъятию документации о его деятельности.

Кроме того, производится обыск по месту фактического осуществления деятельности благотворительного фонда "Спасем родную страну".

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее известный ветеран Олег Симороз заявил о разоблачении псевдоволонтеров в Киеве.

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