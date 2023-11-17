В Киевской области подростки разгромили вагон электрички: как их накажут (видео)

Причастными к правонарушению оказались 10 жителей Бориспольского района и Киева от 13 до 21 лет.

Полиция Киевщины сообщила о подозрении группе молодых людей, которые разгромили вагон поезда Яготин-Киев.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На днях в полицию поступило сообщение от дежурной по станции, что неизвестные в электропоезде сообщением Киев-Яготин повредили сидение и окно внутри вагона.

Также в социальных сетях появилось видео с этим событием.

"Установлено, что группа молодых людей находясь в последнем вагоне электропоезда, оторвали части мягких сидений и форточку верхнего окна, чем повредили имущество "Укрзалізниці". Один из несовершеннолетних оторвал сидение и забрал из вагона две части вместе с верхней частью окна, которые затем спрятал. Другой подросток участвовал в повреждении сидений, одно из которых выбросил через окно во время движения поезда. Еще один молодой человек, также участвовавший в повреждении сидений, кроме того, из хулиганских мотивов сорвал стоп-кран, чем беспричинно остановил поезд", - рассказали в полиции.

Правоохранители установили всех причастных к правонарушению. Ими оказались 10 жителей Бориспольского района и столицы от 13 до 21 лет.

Полиция Киевщины сообщила о подозрении группе молодых людей, которые разбили вагон поезда На днях в полицию поступило сообщение от дежурной по станции, что неизвестные в электропоезде сообщением Киев-Яготин повредили сиденье и окно внутри вагона. Также в социальных сетях появилось видео с этим событием. Установлено, что группа молодых людей находясь в последнем вагоне электропоезда, оторвали части мягких сидений и форточку верхнего окна, чем повредили имущество Укрзализныци. Один из несовершеннолетних оторвал сиденье и забрал из вагона две части вместе с верхней частью окна, которые в дальнейшем спрятал. Другой подросток участвовал в повреждении сидений и одно из которых выбросило через окно во время движения поезда. Еще один молодой человек, также участвовавший в повреждении сидений, кроме того, по хулиганским мотивам сорвал стоп-кран, чем беспричинно остановил поезд. Правоохранители установили всех причастных к правонарушению. Ими оказались 10 жителей Бориспольского района и столицы от 13 до 21 лет. По факту хулиганства, совершенного группой лиц, по процессуальному согласованию Бориспольской окружной прокуратуры, следователи Бориспольского управления полиции Киевщины сообщили трем фигурантам о подозрении (ч. 2 ст. 296 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание от ограничения до лишения свободы сроком до четырех лет. Также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на родителей подростков составлены административные материалы (ч. 3 ст. 184 КУоАП). Полиция Киевщины призывает родителей контролировать досуг своих детей, общаться и проводить с ними больше времени. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины Национальная полиция Украины Взгляд Киевщина — информационное агентство Моя Киевщина УНН. Украинские Национальные Новости УНИАН/UNIAN Общественное Новости Украинская правда Опубликовано Полиция Киевской области Пятница, 17 ноября 2023 г.

По факту хулиганства, совершенного группой лиц, следователи Бориспольского управления полиции Киевщины сообщили трем фигурантам о подозрении (ч. 2 ст. 296 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание от ограничения до лишения свободы сроком до четырех лет.

Также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на родителей подростков составлены административные материалы (ч. 3 ст. 184 КУоАП).

Полиция Киевщины призывает родителей контролировать досуг своих детей, общаться и проводить с ними больше времени.

Напомним, в Киеве две сестры устроили танцы на кладбище возле захоронений военных, сняли все на видео и выложили в соцсети. Менее чем через час нарушительниц нашли правоохранители и задержали их.

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