В четверг, 16 ноября, возле станции метро "Героев Днепра" в Киеве на фальшивом сборе для военных разоблачили псевдоволонтеров в мультикаме. В ходе разборок дошло до угроз и оказалось, что среди защитников "волонтеров" был гражданин РФ.

О подробностях этого инцидента говорится в обзоре Виктории Гнатюк на YouTube-канале TSN.ua.

С чего все началось

На выходе со станции метро несколько дней подряд ребята в военной форме ставили столик и ящик с надписью "Спаси родную страну" — такое щемящее название имеет "благотворительный фонд", который собирает средства для побратимов на фронте.

Люди, выходя из метро, реагировали на призывы "военных" и бросали деньги, пока не оказалось, что эти волонтеры в мультиках — на самом деле лжеблаготворители, которые часть денег или все забирают себе.

Кто разоблачил мошенников

Мошенников посетил ветеран российско-украинской войны Олег Симороз. Мужчина потерял на войне обе ноги и сейчас передвигается на коляске.

Вместо объяснений и элементарного уважения он получил угрозы, насмешки о раненых военных и разговор с титушками.

“Приехали решали и тетушки. Один из них — такой Карен Мелькумов, он решил даже мне угрожать. Очень интересный персонаж вел бизнес в оккупированном Крыму. Вел деятельность, которая будет очень интересна СБУ”, — сообщил Симороз.

Поговаривают, что этот мужчина не только вел бизнес во временно оккупированном Крыму, но и гражданин РФ.

Что делала полиция

По словам Олега Симороза, работники Оболонского районного управления полиции города Киева "делали все, но не пытались установить мошенников".

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“Далее приехал решала, наш старый добрый “Дядя Витя”, потом подтянулся его родственник Коля Осаула, директор этого фонда. С ним приехали титушки... Передаю отдельный привет Оболонскому управлению полиции и приехавшему от них ответственному руководителю. Говорят, что крышевание мошенников может вылезть боком, говорят, что из-за грязных денег и связей можно даже сесть, и хорошо если в тюрьму. Так речь не обо всех, некоторые находившиеся на месте работники патрульной полиции вели себя нормально. Но вот представитель руководства райотдела просто продажное заряженное существо”, — сообщил в соцсети активист.

17 ноября стало известно, что полиция все же отреагировала на произошедшее. В полиции открыли и уголовное производство по статье 190 УКУ.

Но фигуранты дела замечены в мошеннических схемах уже не в первый раз. В 2022 году СБУ уже задерживала пиарщиков этих самых псевдоволонтеров, наживавшихся на войне. Через год изменились лица, но не схема.

Что известно об Олеге Симорозе

Что будет дальше и накажут ли наконец этих мошенников — покажет время. А пока ветеран обещает: против титушек и всех причастных к этому псевдоволонтерству будет продолжать бороться, и отметил, что на такие устрашения уже имеет иммунитет после своей активной общественной деятельности.

Напомним, что Олег Симороз – киевский активист, известный своей борьбой с незаконными застройками в столице. После начала полномасштабного вторжения парень записался сначала в терроборону и пошел защищать родной город Ирпень от оккупантов, но впоследствии отправился на восток Украины.

В октябре при выполнении боевого задания "на нуле" на направлении Ямполь-Кременная Олег подорвался на вражеской противотанковой мине. Медики долго боролись за его жизнь. Он выжил, но потерял обе ноги и получил тяжелые переломы рук, челюсти и костей лица. Однако даже находясь в госпитале, активист не прекращал своей правозащитной деятельности, не молчит и сейчас.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ОХ И СКАНДАЛ! В Киеве военный разоблачил "волонтеров" в форме, которые прикрывались ВСУ!"

Напомним, полиция и прокуратура провели обыски в так называемом фонде "Спасем родную страну", которые занимались мошенничеством, используя военную форму.

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