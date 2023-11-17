Среди защитников "волонтеров", вероятно, был гражданин РФ.
В четверг, 16 ноября, возле станции метро "Героев Днепра" в Киеве на фальшивом сборе для военных разоблачили псевдоволонтеров в мультикаме. В ходе разборок дошло до угроз и оказалось, что среди защитников "волонтеров" был гражданин РФ.
О подробностях этого инцидента говорится в обзоре Виктории Гнатюк на YouTube-канале TSN.ua.
С чего все началось
На выходе со станции метро несколько дней подряд ребята в военной форме ставили столик и ящик с надписью "Спаси родную страну" — такое щемящее название имеет "благотворительный фонд", который собирает средства для побратимов на фронте.
Люди, выходя из метро, реагировали на призывы "военных" и бросали деньги, пока не оказалось, что эти волонтеры в мультиках — на самом деле лжеблаготворители, которые часть денег или все забирают себе.
Кто разоблачил мошенников
Мошенников посетил ветеран российско-украинской войны Олег Симороз. Мужчина потерял на войне обе ноги и сейчас передвигается на коляске.
Вместо объяснений и элементарного уважения он получил угрозы, насмешки о раненых военных и разговор с титушками.
“Приехали решали и тетушки. Один из них — такой Карен Мелькумов, он решил даже мне угрожать. Очень интересный персонаж вел бизнес в оккупированном Крыму. Вел деятельность, которая будет очень интересна СБУ”, — сообщил Симороз.
Поговаривают, что этот мужчина не только вел бизнес во временно оккупированном Крыму, но и гражданин РФ.
Что делала полиция
По словам Олега Симороза, работники Оболонского районного управления полиции города Киева "делали все, но не пытались установить мошенников".
“Далее приехал решала, наш старый добрый “Дядя Витя”, потом подтянулся его родственник Коля Осаула, директор этого фонда. С ним приехали титушки... Передаю отдельный привет Оболонскому управлению полиции и приехавшему от них ответственному руководителю. Говорят, что крышевание мошенников может вылезть боком, говорят, что из-за грязных денег и связей можно даже сесть, и хорошо если в тюрьму. Так речь не обо всех, некоторые находившиеся на месте работники патрульной полиции вели себя нормально. Но вот представитель руководства райотдела просто продажное заряженное существо”, — сообщил в соцсети активист.
17 ноября стало известно, что полиция все же отреагировала на произошедшее. В полиции открыли и уголовное производство по статье 190 УКУ.
Но фигуранты дела замечены в мошеннических схемах уже не в первый раз. В 2022 году СБУ уже задерживала пиарщиков этих самых псевдоволонтеров, наживавшихся на войне. Через год изменились лица, но не схема.
Что известно об Олеге Симорозе
Что будет дальше и накажут ли наконец этих мошенников — покажет время. А пока ветеран обещает: против титушек и всех причастных к этому псевдоволонтерству будет продолжать бороться, и отметил, что на такие устрашения уже имеет иммунитет после своей активной общественной деятельности.
Напомним, что Олег Симороз – киевский активист, известный своей борьбой с незаконными застройками в столице. После начала полномасштабного вторжения парень записался сначала в терроборону и пошел защищать родной город Ирпень от оккупантов, но впоследствии отправился на восток Украины.
В октябре при выполнении боевого задания "на нуле" на направлении Ямполь-Кременная Олег подорвался на вражеской противотанковой мине. Медики долго боролись за его жизнь. Он выжил, но потерял обе ноги и получил тяжелые переломы рук, челюсти и костей лица. Однако даже находясь в госпитале, активист не прекращал своей правозащитной деятельности, не молчит и сейчас.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ОХ И СКАНДАЛ! В Киеве военный разоблачил "волонтеров" в форме, которые прикрывались ВСУ!"
Напомним, полиция и прокуратура провели обыски в так называемом фонде "Спасем родную страну", которые занимались мошенничеством, используя военную форму.
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