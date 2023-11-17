Внучка "завхоза" Кучмы: стало известно имя 20-летней девушки-водителя, задержанной после смертельного ДТП в Киеве (фото)

Официант заведения, где перед ДТП побывала задержанная, говорит, что девушка заказывала несколько бокалов вина по 150 мл.

Стало известно имя девушки-водителя, которая совершила ДТП с двумя погибшими в Киеве на ул. Старокиевской. Это – 20-летняя Екатерина Дагаева.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

Дагаева в зале суда сообщила, что учится в Киевском университете культуры, на четвертом курсе.

Девушка отрицала, что была за рулем вечером 14 ноября, но подтвердила, что выпивала перед ДТП.

Официант заведения, где перед аварией побывала задержанная, говорит, что девушка заказывала семь бокалов вина по 150 мл.

Екатерина Дагаева в зале суда

В судебном реестре есть информация, что в феврале 2023 года в Обухове Екатерину Дагаеву остановили в подвыпившем состоянии, а в июне Обуховский районный суд оштрафовал ее за это на 17 тыс. грн и лишил права управлять авто в год.

В открытых базах YouControl Екатерина Андреевна Дагаева указана среди владельцев ООО "5-й Киевский авторемонтный завод", которым руководит Дагаева Татьяна Юрьевна. Также Татьяна Дагаева числилась ранее как "старший инспектор по особым поручениям отдела организационной работы и документального обеспечения Департамента общественной безопасности", но попала под закон "Об очищении власти".

В то же время, Дагаева Анна Юрьевна, очевидно, тетя девушки-водителя, — упоминалась ранее в СМИ как работница Генпрокуратуры.

К слову, дед подозреваемой в смертельном ДТП, по данным "Вечернего Киева", был очень влиятельным человеком во времена президентства (1994-2005 гг.) Леонида Кучмы.

Генерал-лейтенант Юрий Дагаев с 1994 по 1998 г. был начальником управления Госавтоинспекции. Затем два года работал заместителем министра внутренних дел Юрия Кравченко. С созданием в 2000 году знаменитой ДУСи – Госуправления делами Администрации президента – Дагаев был назначен руководителем этого ведомства. Главный завхоз Кучмы умер от острого тромбофлебита в Австрии, где находился тогда на лечении.

Напомним, 17 ноября суд взял под стражу 20-летнюю девушку-водителя и пассажира Audi. Согласно постановлению суда, оба подозреваемых будут находиться под стражей во время следствия.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео "В Киеве пьяная 20-летняя девушка устроила страшное ДТП и скрылась! Погибли люди!".

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