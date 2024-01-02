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Атака беспилотников на Киев: где упали обломки

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
519
Время на прочтение
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Атака беспилотников на Киев: где упали обломки

Вражеские "шахеды" добрались до Киева / Фото: ТСН.ua

Враг продолжает донимать украинцев.

В столице продолжается воздушная тревога, связанная с атакой вражеских БПЛА.

Об этом заявил Сергей Попко, начальник КГМА в сообщении в социальных сетях.

В Деснянском р-не предварительно есть возгорание на территории жилой застройки. Подразделения ГСЧС и полиции следуют на места вызовов.

Вероятные повреждения и наличие пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях.

"Также предварительно, зафиксировано падение остатков вражеского БПЛА и в Голосеевском районе столицы. Подразделения ГСЧС следуют на место вызова. На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются", — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее в Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники.

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Дата публикации
Просмотры
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