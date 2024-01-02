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На Киевщине работают силы ПВО: не фиксируйте и не выкладывайте в Сеть работу защитников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
64
Время на прочтение
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На Киевщине работают силы ПВО: не фиксируйте и не выкладывайте в Сеть работу защитников

Иллюстративная фотография. Работа ПВО зафиксирована в Киевской области / Фото: Associated Press

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщает в сообщении в социальных сетях Киевская областная военная администрация.

Находитесь в укрытиях и в других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении властей.

Напомним, что ранее в Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники.

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