На Киевщине работают силы ПВО: не фиксируйте и не выкладывайте в Сеть работу защитников

В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщает в сообщении в социальных сетях Киевская областная военная администрация.

Находитесь в укрытиях и в других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении властей.

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Напомним, что ранее в Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники.

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