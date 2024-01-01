Атака дронов на Киевщину: ПВО отработала по целям, обломки повредили дома (фото)

Известно о повреждении четырех частных домов и четырех легковых автомобилей.

Российские войска сегодня, 1 января, с помощью дронов попытались атаковать Киевскую область. ПВО Украины отработала по враждебным целям.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Тревога в области объявлялась в течение первого дня нового года трижды. Последняя длилась почти 2,5 часа из-за очередной атаки враждебных БПЛА", — говорится в заявлении.

По словам Кравченко, в течение этого времени в Киевской области работало ПВО. Благодаря эффективной работе наших защитников по враждебным целям попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет.

Последствия падения обломков вражеских беспилотников

Глава области сообщил, что зафиксировано падение обломков в нескольких населенных пунктах двух районов области. Уже известно о повреждении четырех частных домов и четырех легковых автомобилей.

Кроме того, из-за падения обломков на открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.

"Жертв и пострадавших нет. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий воздушной атаки", – написал Кравченко.

Начато расследование

На местах происшествия работают прокуроры и следственно-оперативные группы. Принимаются меры по документированию военных преступлений РФ, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, в Киеве и области в первый день Нового года трижды объявлялась воздушная тревога.

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