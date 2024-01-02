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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников

Воздушная тревога охватила ряд областей / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях предупредили о движении ударных БПЛА:

  • БпЛА в Обуховском районе в направлении Киева.
  • БпЛА в Макаровском районе Киевской области в направлении Киева.
  • Несколько групп в Тетиевском районе Киевской области, курс северо-западный.
  • Несколько БПЛА в восточной части Черкасской области.
  • БПЛА в Баштанском районе Николаевской области, курс западный.

В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

«Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА» – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее в Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники.

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Дата публикации
Просмотры
214
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