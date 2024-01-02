В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях предупредили о движении ударных БПЛА:
- БпЛА в Обуховском районе в направлении Киева.
- БпЛА в Макаровском районе Киевской области в направлении Киева.
- Несколько групп в Тетиевском районе Киевской области, курс северо-западный.
- Несколько БПЛА в восточной части Черкасской области.
- БПЛА в Баштанском районе Николаевской области, курс западный.
В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.
«Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА» – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
Напомним, что ранее в Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники.
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