В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников

Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях предупредили о движении ударных БПЛА:

БпЛА в Обуховском районе в направлении Киева.

БпЛА в Макаровском районе Киевской области в направлении Киева.

Несколько групп в Тетиевском районе Киевской области, курс северо-западный.

Несколько БПЛА в восточной части Черкасской области.

БПЛА в Баштанском районе Николаевской области, курс западный.

В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

«Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА» – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее в Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники.

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