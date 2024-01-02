Атака безпілотників на Київ: де впали уламки

Ворог продовжує дошкуляти українцям.
У столиці триває повітряна тривога, повʼязана з атакою ворожих БпЛА.
Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах.
В Деснянському р-ні, попередньо, є загоряння на території житлової забудови. Підрозділи ДСНС та поліції слідують на місця викликів.
Ймовірні пошкодження та наявність постраждалих уточнюється. Перебувайте в укриттях.
"Також попередньо, зафіксовано падіння решток ворожого БпЛА і в Голосіївському районі столиці. Підрозділи ДСНС слідують на місце виклику. На разі інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники.
Читайте також: