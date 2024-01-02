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Атака безпілотників на Київ: де впали уламки

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Атака безпілотників на Київ: де впали уламки

Ворожі "шахеди" дісталися Києва / Фото: ТСН.ua

Ворог продовжує дошкуляти українцям.

У столиці триває повітряна тривога, повʼязана з атакою ворожих БпЛА.

Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах. 

В Деснянському р-ні, попередньо, є загоряння на території житлової забудови. Підрозділи ДСНС та поліції слідують на місця викликів. 

Ймовірні пошкодження та наявність постраждалих уточнюється. Перебувайте в укриттях.

"Також попередньо, зафіксовано падіння решток ворожого БпЛА і в Голосіївському районі столиці. Підрозділи ДСНС слідують на місце виклику. На разі інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА. 

Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники

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