Атака безпілотників на Київ: де впали уламки

У столиці триває повітряна тривога, повʼязана з атакою ворожих БпЛА.

Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах.

В Деснянському р-ні, попередньо, є загоряння на території житлової забудови. Підрозділи ДСНС та поліції слідують на місця викликів.

Ймовірні пошкодження та наявність постраждалих уточнюється. Перебувайте в укриттях.

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"Також попередньо, зафіксовано падіння решток ворожого БпЛА і в Голосіївському районі столиці. Підрозділи ДСНС слідують на місце виклику. На разі інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники.

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