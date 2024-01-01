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"Найстрашніша трагедія від початку війни": у Києві зросла кількість жертв через удар РФ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Найстрашніша трагедія від початку війни": у Києві зросла кількість жертв через удар РФ

Рятувальники на місці удару у Шевченківському районі столиці, де загинуло 29 людей / Фото: Управління ДСНС Києва

Кількість жертв зросла до 29.

В Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару 29 грудня. Пізно увечері 1 січня на місці  удару знайшли ще одне тіло загиблого.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Три доби поспіль рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію після повітряного удару по Києву. На жаль, досі знаходять тіла загиблих від російських ракет.

Станом на сьогодні, на 22:30 виявили 29 загиблих. Сьогодні, в День жалоби, скорбимо разом із рідними по усім невинним жертвам російського терору", – зазначив Сергій Попко

Він наголосив, що це – найстрашніша трагедія для столиці від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що 29 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. 

У Києві уламки збитих ракет пошкодили будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. 

Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед цивільних мешканців. 1 січня в Києві оголошено днем жалоби.

А сьогодні, 1 січня, в день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей Романа Шухевича у Львові.

Крім того, 1 січня Росія атакувала університет поблизу Львова, де вчився Степан Бандера.

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