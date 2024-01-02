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На Київщині працюють сили ППО: не фіксуйте та не викладайте до Мережі роботу захисників

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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На Київщині працюють сили ППО: не фіксуйте та не викладайте до Мережі роботу захисників

Ілюстративне фото. Робота ППО зафіксована у Київській області / Фото: Associated Press

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує у повідомленні у соціальних мережах Київська обласна військова адміністрація. 

Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні влади. 

Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники

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