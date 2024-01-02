На Київщині працюють сили ППО: не фіксуйте та не викладайте до Мережі роботу захисників

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує у повідомленні у соціальних мережах Київська обласна військова адміністрація.

Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні влади.

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Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники.

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