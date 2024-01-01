Атака дронів на Київщину: ППО відпрацювала по цілях, уламки пошкодили будинки (фото)

Відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків та чотирьох легкових автомобілів.

Російські війська сьогодні, 1 січня, за допомогою дронів спробували атакувати Київську область. ППО України відпрацювала по ворожих цілях.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Тривога в області оголошувалася впродовж першого дня нового року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БпЛА", - йдеться у заяві.

За словами Кравченка, протягом цього часу в Київській області працювала ППО. Завдяки ефективній роботі наших захисників по ворожих цілях, влучень в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає.

Наслідки падіння уламків ворожих безпілотників

Очільник області повідомив, що зафіксовано падіння уламків у кількох населених пунктах двох районів області. Наразі вже відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків та чотирьох легкових автомобілів.

Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав'яного настилу. Пожежі оперативно ліквідовано.

"Жертв і постраждалих немає. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків повітряної атаки", - написав Кравченко.

Розпочато розслідування

На місцях події працюють прокурори та слідчо-оперативні групи. Вживаються заходи для документування воєнних злочинів РФ, йдеться у повідомленны Офісу генпрокурора.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, у Києві та області у перший день Нового року тричі оголошувалась повітряна тривога.

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