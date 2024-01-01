"Самая страшная трагедия с начала войны": в Киеве возросло количество жертв из-за удара РФ

В Киеве снова возросло число погибших в результате ракетного удара 29 декабря. Поздним вечером 1 января на месте удара нашли еще одно тело погибшего.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Трое суток подряд спасатели проводят поисково-спасательную операцию после воздушного удара по Киеву. К сожалению, до сих пор находят тела погибших от российских ракет.

На сегодня, на 22:30 обнаружили 29 погибших. Сегодня, в День траура, скорбим вместе с родными по всем невинным жертвам российского террора", – отметил Сергей Попко

Он подчеркнул, что это самая страшная трагедия для столицы с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что 29 декабря Россия совершила очередную массированную атаку на Украину.

В Киеве обломки сбитых ракет повредили здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах.

Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди гражданских жителей. 1 января в Киеве объявлен днем траура.

А сегодня, 1 января, в день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей Романа Шухевича во Львове.

Кроме того, 1 января Россия атаковала университет вблизи Львова, где учился Степан Бандера.