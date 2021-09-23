Акция протеста SaveФОП: под парламентом произошли столкновения (видео)

Правоохранители задержали лидера руху Сергея Доротича.

Во время акций потестить SaveФОП под Верховной Радой в четверг, 23 сентября, произошли столкновения между полицией и предприятиями.

Об этом сообщается на странице сообщества SaveФОП в Facebook.

Беспорядки начались, когда лидер движения SaveФОП Сергей Доротич пытался через границу правоохранителей прорваться в Раду. Остальные предпринимателей оттеснили силовики. Доротича задержали, сообщает телеграмм канал PavlovskyNews.

Следует заметить, что накануне, 22 сентября, организаторам акции запретили поставить под парламентом сценическое оборудование. Именно поэтому люди вышли под Раду с мегафонами.

Следует заметить, что предприниматели в очередной раз вышли под Верховную Раду Украины на акцию протеста с требованием проголосовать за законпроекты 3853-1, 3853-2, 3993 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы налогообложения и упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.

Как сообщалось, в четверг, 23 сентября, в 10:00 начинается пленарное заседание Верховной Рады Украины. Нардепы, в частности, намерены рассмотреть во втором чтении так называемый закон об олигархах. Далее парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении закон №5600, об изменениях в налоговом кодексе.

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