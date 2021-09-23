Высадили дубы и рябину: в киевском парке на Подоле заложили аллею дружбы между Украиной и Германией (фото)

Высадили дубы и рябину: в киевском парке на Подоле заложили аллею дружбы между Украиной и Германией (фото)

Выбранное место высадки не случайно — оно связано с семьей известного садовника немецкого происхождения Вильгельма Кристера.

В Подольском районе Киева в парке Горка Кристера заложили аллею дружбы между Украиной и Федеративной Республикой Германия. Там высадили шесть дубов и две рябины.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Также читайте Артпространство в старом бювете и приют для животных в заброшенном кафе: как в Киеве дают вторую жизнь заброшенным зданиям

"Как символ многолетнего и эффективного сотрудничества Украины и Германии в киевском парке, расположенном рядом с кинотеатром имени Тараса Шевченко, высадили шесть дубов и две рябины. Выбранное место высадки не случайно — оно связано с семьей известного садовника немецкого происхождения Вильгельма Кристера", — рассказал Мондриевский.

В парке растут древние дубы и буки, которые в свое время высадил Вильгельм Кристер. Именно благодаря его деятельности Киеву предоставили статус города-сада.

"Вильгельм Кристер конце XIX — начале XX веков наладил высокоэффективное разведение различных культур, подбирая сорта, наиболее подходящие для местного климата. Семена и саженцы продавали жителям по доступным ценам, что привело к "садовому буму" в Киеве", — отметил городской чиновник.

Мондриевский добавил, что высадка деревьев в настоящее время является одним из самых эффективных и доступных способов в борьбе с изменением климата.

Напомним, в Киеве вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку