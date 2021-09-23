Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось, семь больных умерли: статистика на 23 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось, семь больных умерли: статистика на 23 сентября

Всего в столице подтверждено 231 584 случая COVID-19.

По состоянию на утро 23 сентября в Киеве зафиксировано 467 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 11 случаев больше, чем 22 сентября (456 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 231 584 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 219 636 человек ( 108 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 352 человека (семь за сутки)

В Киевской области зафиксирован 132 231 случай COVID-19 (193 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 126 732 человека ( 115 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 845 человек (четверо за сутки)

Напомним, Киев готовится к серьезному локдауну.

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