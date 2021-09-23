Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось, семь больных умерли: статистика на 23 сентября

Всего в столице подтверждено 231 584 случая COVID-19.
По состоянию на утро 23 сентября в Киеве зафиксировано 467 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 11 случаев больше, чем 22 сентября (456 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 231 584 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 219 636 человек (108 за сутки)
- умерли 5 352 человека (семь за сутки)
В Киевской области зафиксирован 132 231 случай COVID-19 (193 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 126 732 человека (115 за сутки)
- умерли 2 845 человек (четверо за сутки)
Напомним, Киев готовится к серьезному локдауну.