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Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось, семь больных умерли: статистика на 23 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось, семь больных умерли: статистика на 23 сентября

unsplash.com

Всего в столице подтверждено 231 584 случая COVID-19.

По состоянию на утро 23 сентября в Киеве зафиксировано 467 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 11 случаев больше, чем 22 сентября (456 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 231 584 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 219 636 человек (108 за сутки)
  • умерли 5 352 человека (семь за сутки)

В Киевской области зафиксирован 132 231 случай COVID-19 (193 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 126 732 человека (115 за сутки)
  • умерли 2 845 человек (четверо за сутки)

Напомним, Киев готовится к серьезному локдауну.

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