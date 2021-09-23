Вместо тормозов нажал на газ: в Киеве маршрутка влетела в автобус (видео)

Вместо тормозов нажал на газ: в Киеве маршрутка влетела в автобус (видео)

В результате ДТП есть пострадавшие.

В Киеве произошла авария с участием двух автобусов: маршрутки №183 (станция метро "Почайна" — проспект Свободы) и автобуса Volvo.

ДТП произошло в среду, 22 сентября, на проспекте Степана Бандеры.

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Об этом сообщает "Магнолия-ТВ".

Водитель маршрутки рассказал, что двигался в направлении станции метро "Почайна" в крайней правой полосе. По его словам, он перепутал педали тормоза и газа и протаранил пассажирский автобус, который двигался впереди.

В результате ДТП есть пострадавшие.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Напомним, на проспекте Валерия Лобановского столкнулись два полицейских автомобиля.

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