Акція протесту SaveФОП: під парламентом сталися сутички (відео)

Правоохоронці затримали лідера руху Сергія Доротича.

Під час акцій потесту SaveФОП під Верховною Радою у четвер, 23 вересня, сталися сутички між поліцією та підприємствами.

Про це повідомляється на сторінці спільноти SaveФОП у Facebook.

Заворушення почалися, коли лідер руху SaveФОП Сергій Доротич намагався через кордон правоохоронців прорватися до Ради. Решту підприємців відтіснили силовики. Доротича затримали, повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

Слід зауважити, що напередодні, 22 вересня, організаторам акції заборонили поставити під парламентом сценічне обладнання. Саме тому люди вийшли під Раду з мегафонами.

Слід зауважити, що підприємці вчергове вийшли під Верховну Раду України на акцію протесту з вимогою проголосувати за законпроєкти 3853-1, 3853-2, 3993 про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування і спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

Як повідомлялося, у четвер, 23 вересня, о 10:00 розпочинається пленарне засідання Верховної Ради України. Нардепи, зокрема, мають намір розглянути у другому читанні так званий закон про олігархів. Далі парламентарі планують розглянути у другому читанні закон №5600, про зміни в податковому кодексі.

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