Замість гальм натиснув на газ: у Києві маршрутка влетіла в автобус (відео)

Замість гальм натиснув на газ: у Києві маршрутка влетіла в автобус (відео)

У результаті ДТП є постраждалі.

У Києві сталася аварія за участі двох автобусів: маршрутки №183 (станція метро "Почайна" - проспект Свободи) та автобуса Volvo.

ДТП сталася у середу, 22 вересня, на проспекті Степана Бандери.

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Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".

Водій маршрутки розповів, що рухався в напрямку станції метро "Почайна" у крайній правій смузі. За його словами, він переплутав педалі гальм та газу та протаранив пасажирський автобус, що рухався попереду.

У результаті ДТП є постраждалі.

Поліція встановлює обставини ДТП.

Нагадаємо, на проспекті Валерія Лобановського зіткнулися два поліцейських автомобілі.

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