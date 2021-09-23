Замість гальм натиснув на газ: у Києві маршрутка влетіла в автобус (відео)

У результаті ДТП є постраждалі.
У Києві сталася аварія за участі двох автобусів: маршрутки №183 (станція метро "Почайна" - проспект Свободи) та автобуса Volvo.
ДТП сталася у середу, 22 вересня, на проспекті Степана Бандери.
Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".
Водій маршрутки розповів, що рухався в напрямку станції метро "Почайна" у крайній правій смузі. За його словами, він переплутав педалі гальм та газу та протаранив пасажирський автобус, що рухався попереду.
У результаті ДТП є постраждалі.
Поліція встановлює обставини ДТП.
Нагадаємо, на проспекті Валерія Лобановського зіткнулися два поліцейських автомобілі.