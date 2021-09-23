Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась, сім хворих померли: статистика на 23 вересня

Загалом у столиці підтверджено 231 584 випадки COVID-19.
Станом на ранок 23 вересня у Києві зафіксовано 467 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 11 випадків більше, ніж 22 вересня (456 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 231 584 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 219 636 людей (108 за добу)
- померли 5 352 людини (семеро за добу)
У Київській області зафіксовано 132 231 випадок COVID-19 (193 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 126 732 людини (115 за добу)
- померли 2 845 людей (четверо за добу)
Нагадаємо, Київ готується до суворого локдауну.