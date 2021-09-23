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Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась, сім хворих померли: статистика на 23 вересня

Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась, сім хворих померли: статистика на 23 вересня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 231 584 випадки COVID-19.

Станом на ранок 23 вересня у Києві зафіксовано 467 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 11 випадків більше, ніж 22 вересня (456 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 231 584 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 219 636 людей (108 за добу)
  • померли 5 352 людини (семеро за добу)

У Київській області зафіксовано 132 231 випадок COVID-19 (193 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 126 732 людини (115 за добу)
  • померли 2 845 людей (четверо за добу)

Нагадаємо, Київ готується до суворого локдауну.

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