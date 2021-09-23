Висадили дуби та горобину: у київському парку на Подолі заклали алею дружби між Україною та Німеччиною (фото)

Висадили дуби та горобину: у київському парку на Подолі заклали алею дружби між Україною та Німеччиною (фото)

Обране місце висадження не випадкове – воно пов’язане з родиною відомого садівника німецького походження Вільгельма Крістера.

У Подільському районі Києва в парку Гірка Крістера заклали алею дружби між Україною та Федеративною Республікою Німеччина. Там висадили шість дубів та дві горобини.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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"Як символ багаторічної та ефективної співпраці України та Німеччини в київському парку, який розташований поряд із кінотеатром імені Тараса Шевченка, висадили шість дубів та дві горобини. Обране місце висадження не випадкове – воно пов’язане з родиною відомого садівника німецького походження Вільгельма Крістера", – розповів Валентин Мондриївський.

У парку ростуть найдавніші дуби та буки, які свого часу висадив Вільгельм Крістер. Саме завдяки його діяльності Києву надали статус міста-саду.

"Вільгельм Крістер наприкінці XIX – на початку XX століть налагодив високоефективне розведення різних культур, підбираючи сорти, найбільш придатні для місцевого клімату. Насіння та саджанці продавали жителям за доступними цінами, що призвело до "садового буму" в Києві", – зазначив міський чиновник.

Мондриївський додав, що висадження дерев наразі є одним із найефективніших та доступних способів у боротьбі зі зміною клімату.

Нагадаємо, у Києві замість нового ТРЦ Lisova Mall утворилося озеро з качками.

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