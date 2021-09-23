Висадили дуби та горобину: у київському парку на Подолі заклали алею дружби між Україною та Німеччиною (фото)

Обране місце висадження не випадкове – воно пов’язане з родиною відомого садівника німецького походження Вільгельма Крістера.
У Подільському районі Києва в парку Гірка Крістера заклали алею дружби між Україною та Федеративною Республікою Німеччина. Там висадили шість дубів та дві горобини.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
"Як символ багаторічної та ефективної співпраці України та Німеччини в київському парку, який розташований поряд із кінотеатром імені Тараса Шевченка, висадили шість дубів та дві горобини. Обране місце висадження не випадкове – воно пов’язане з родиною відомого садівника німецького походження Вільгельма Крістера", – розповів Валентин Мондриївський.
У парку ростуть найдавніші дуби та буки, які свого часу висадив Вільгельм Крістер. Саме завдяки його діяльності Києву надали статус міста-саду.
"Вільгельм Крістер наприкінці XIX – на початку XX століть налагодив високоефективне розведення різних культур, підбираючи сорти, найбільш придатні для місцевого клімату. Насіння та саджанці продавали жителям за доступними цінами, що призвело до "садового буму" в Києві", – зазначив міський чиновник.
Мондриївський додав, що висадження дерев наразі є одним із найефективніших та доступних способів у боротьбі зі зміною клімату.
Нагадаємо, у Києві замість нового ТРЦ Lisova Mall утворилося озеро з качками.