Ракетна атака по Києву: стала відома ціль удару

В Офісі президента повідомили, що під час атаки по Києву 13 грудня Росія намагалася завдати удару по об'єкту критичної інфраструктури.

Про це написав керівник ОП Андрій Єрмак.

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"Ціль росіян - об'єкт критичної інфраструктури. Нам відомо, куди вони б'ють", - натякнув він.

Нагадаємо, попередньо Росія атакувала Київ балістичними ракетами 48Н6 із зенітного комплексу С-400. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти випустили по столиці 10 ракет. Усі цілі вдалося збити, однак уламки впали та завдали шкоди.

Станом на ранок, за інформацією столичної влади, відомо про 53 постраждалих, серед них - 6 дітей.

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