Ворожа атака на Київ: кількість постраждалих зросла до пів сотні

Серед постраждалих через російський терор - 6 дітей.
Станом на 7:30 внаслідок ворожого обстрілу по Києву кількість постраждалих зросла до 53 людини.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Загалом в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема 6 дітям", - написав він.
Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. ППО вдалося збити усі цілі, однак падіння уламків зафіксовано у різних районах столиці.
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