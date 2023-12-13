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Ворожа атака на Київ: кількість постраждалих зросла до пів сотні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ворожа атака на Київ: кількість постраждалих зросла до пів сотні

Російська атака на Київ 13 грудня / Фото: ДСНС

Серед постраждалих через російський терор - 6 дітей.

Станом на 7:30 внаслідок ворожого обстрілу по Києву кількість постраждалих зросла до 53 людини.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Загалом в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема 6 дітям", - написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. ППО вдалося збити усі цілі, однак падіння уламків зафіксовано у різних районах столиці. 

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Дата публікації
Перегляди
1059
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