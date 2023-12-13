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Ворожий обстріл Києва вночі 13 грудня 2023 року: що відомо станом на зараз

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворожий обстріл Києва вночі 13 грудня 2023 року: що відомо станом на зараз

Ворог вночі обстріляв Київ / Фото: соцмережі

Стала відома інформація про наслідки ворожої атаки.

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків.

Про це інформує влада. 

Голосіївський район:

  • падіння уламків на проїжджу частину дороги без наступного горіння.

Дарницький район:

  • загоряння приватного будинку на площі 400 м2.

Деснянський район:

  • загоряння на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто в дворі будинку.

Проведена евакуація мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.

ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

Дніпровський район:

  • Вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках.
  • Загоряння приватного житлового будинку на площі 2 м2.
  • Падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загоряння. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.
  • Падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної  мережі — аварійні бригади працюють на місці.
Кількість постраждалих зросла до 51 особи / © Фото з соціальних мереж
Кількість постраждалих зросла до 51 особи / Фото: Фото з соціальних мереж

Інформації стосовно загиблих немає. 

Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей.

Найстаршій - 80 років, наймолодшій - 5 рочків.

Усім надана медична допомога.

Дані оперативно зведення оновлюються та уточнюються.

Нагадаємо, що чимало киян отримали порізи від скла, внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон

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