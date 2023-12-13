Через ракетну атаку по Києву без світла опинилися десятки будинків

Світло до осель киян обіцяють повернути вже до обіду.

Внаслідок ракетної атаки по Києву в ніч проти 13 грудня у Дніпровському районі без електроенергії залишилися 35 приватних будинків.

Про це повідомили в КМДА.

Внаслідок пошкоджень ліній електропередачі уламками збитих російських ракет у Дніпровському районі Києве без світла опинилися 35 приватних будинків.

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Фахівці ДТЕК "Київські електромережі" працюють над відновленням електропостачання. Орієнтовно постачання електроенергії буде відновлено до 14:00.

Ракетна атака по Києву 13 грудня – що відомо

Російські війська спробували атакувати Київ балістичними ракетами в ніч проти 14 грудня. Сили ППО збили всі ворожі цілі, однак у столиці впали уламки ракет, які наробили лиха. Так, спалахнули пожежі, пошкоджені будинки та понад 50 людей постраждали.

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