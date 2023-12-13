Ворожий обстріл Києва: якими попередньо ракетами атакував ворог

Станом на ранок відомо про постраждалі 53 людини, серед яких є діти.

В Офісі президента попередньо повідомили, що ворожі удари по Києву Росія могла завдавати із комплексу С-400.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Наразі відомо, що удари по Києву ворог міг наносити ракетами 48Н6 з комплексу С-400", - написав він.

Додамо, у ранковому звіті Генштаб інформував, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет - балістичні ракети типу Іскандер-М/С-400. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети.

Що відомо про ракету 48Н6

На сайті Militarnyi зазначено, що ракети 48Н6 та її модернізовані версії мають напівактивну головку самонаведення та дальності знищення повітряних цілей, зокрема 150 км для 48Н6. Вага бойової частини становить 145, 150 та 180 кг відповідно.

Вона може бути ефективною проти нерухомих наземних цілей, наприклад, незахищених складів, особового складу на відкритій місцевості, автомобільної техніки на відкритій місцевості та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, через ракетну атаку по Києву без світла опинилися десятки будинків.

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