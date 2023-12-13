Палали автівки та будинки: показали моторошні фото після ворожої атаки по Києву

ДСНС та поліція працюють на місцях подій.

У Мережі опублікували фотографії із місця падіння уламків у Києві після ворожої атаки.

Фото наслідків показали рятувальники та Міністерство внутрішних сил.

За даними ДСНС України, відомо:

У Дніпровському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на 6 поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало 8 автівок. Загалом було врятовано 17 осіб, з яких 5 людей, які не могли самостійно пересуватися, та 7 дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб.

Також пошкоджень зазнала будівля садочку. Понівечено фасад будівлі, вибиті вікна. Всередині перебував охоронець. Наразі його життю нічого не загрожує. За інформацією поліції, постраждало 34 особи. 15 - госпіталізовано. Попередні діагнози: колото-різані рани та гостра реакція на стрес. Рятувальники розгорнули пересувні Пункти Незламності.

За іншою адресою у цьому ж районі виникла пожежа у приватному житловому будинку, на площі 2 кв. м.

Ворожа атака на Київ. ФОТО: МВС

Ворожа атака на Київ. ФОТО: ДСНС

Ворожа атака на Київ. ФОТО: ДСНС

Ворожа атака на Київ. ФОТО: ДСНС

Ворожа атака на Київ. ФОТО: МВС

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано.

Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.

Зафіксовано падіння уламків і в інших районах столиці. Підрозділи ДСНС не залучались, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, за даними місцевої влади, станом на ранок відомо про 53 постраждалих у Києві через ворожу атаку.

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