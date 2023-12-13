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Ракетная атака по Киеву: стала известна цель удара

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
5206
Время на прочтение
1 мин
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Ракетная атака по Киеву: стала известна цель удара

Ракета / Фото: Associated Press

Вероятно, речь идет об энергетическом объекте.

В Офисе президента сообщили, что во время атаки по Киеву 13 декабря Россия пыталась нанести удар по объекту критической инфраструктуры.

Об этом написал руководитель ОП Андрей Ермак.

"Цель россиян – объект критической инфраструктуры. Нам известно, куда они бьют", – намекнул он.

Напомним, предварительно Россия атаковала Киев баллистическими ракетами 48Н6 из зенитного комплекса С-400. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили по столице 10 ракет. Все цели удалось сбить, однако обломки упали и нанесли ущерб.

По состоянию на утро, по информации столичных властей, известно о 53 пострадавших, среди них — 6 детей.

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Дата публикации
Просмотры
5206
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