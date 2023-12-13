Ракетная атака по Киеву: стала известна цель удара

Вероятно, речь идет об энергетическом объекте.
В Офисе президента сообщили, что во время атаки по Киеву 13 декабря Россия пыталась нанести удар по объекту критической инфраструктуры.
Об этом написал руководитель ОП Андрей Ермак.
"Цель россиян – объект критической инфраструктуры. Нам известно, куда они бьют", – намекнул он.
Напомним, предварительно Россия атаковала Киев баллистическими ракетами 48Н6 из зенитного комплекса С-400. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили по столице 10 ракет. Все цели удалось сбить, однако обломки упали и нанесли ущерб.
По состоянию на утро, по информации столичных властей, известно о 53 пострадавших, среди них — 6 детей.
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