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Президент Індонезії приїхав до Києва

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Президент Індонезії приїхав до Києва

Twitter: Джоко Відодо

Президент Індонезії прибув до України залізницею з Польщі.

Президент Республіки Індонезія Джоко Відодо прибув до Києва. 

Про це він повідомив у Twitter.

"Одинадцятигодинна подорож поїздом із польського Перемишля до української столиці минула гладко й без затримок. Ми прибули на платформу 1 Центрального вокзалу Києва близько 08.50 за місцевим часом, де нас зустріли кілька українських офіційних осіб", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів 27 квітня телефонну розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Лідер цієї держави запросив Україну взяти участь у саміті G20.

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