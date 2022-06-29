Президент Індонезії приїхав до Києва

Президент Індонезії прибув до України залізницею з Польщі.

Президент Республіки Індонезія Джоко Відодо прибув до Києва.

Про це він повідомив у Twitter.

"Одинадцятигодинна подорож поїздом із польського Перемишля до української столиці минула гладко й без затримок. Ми прибули на платформу 1 Центрального вокзалу Києва близько 08.50 за місцевим часом, де нас зустріли кілька українських офіційних осіб", - йдеться у дописі.

Perjalanan sebelas jam dengan kereta api dari kota Przemysl, Polandia ke ibu kota Ukraina, lancar tanpa halangan. Kami tiba di Peron 1 Stasiun Central Kyiv, sekitar pukul 08.50 waktu setempat, disambut beberapa pejabat Ukraina. pic.twitter.com/NbTD2VJ7Aa — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів 27 квітня телефонну розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Лідер цієї держави запросив Україну взяти участь у саміті G20.

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