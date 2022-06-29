Після трагедії в Кременчуці київські ТРЦ змінюють правила роботи під час повітряних тривог: перелік

Після трагедії в Кременчуці київські ТРЦ змінюють правила роботи під час повітряних тривог: перелік

Після ракетного удару окупантів по ТРЦ у Кременчуку, який не зачинявся під час повітряної тривоги, ТРЦ у Києві змінюють правила роботи.

Деякі з них зачиняються на вхід, а деякі мають власні укриття.

Так, торговельно-розважальний центр Respublika Park під час повітряної тривоги не працює на вхід.

"Під час повітряної тривоги просимо персонал та відвідувачів терміново слідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться на сайті ТРЦ.

Найближче бомбосховище від Respublika Park розташоване на станції метро "Теремки".

У Lavina Mall повідомили про найближче бомбосховище поруч з ТРЦ. Воно розташоване за адресою вул. Синьоозерна 6 є офіційним і надане КМДА, як найближче до ТРЦ. За правилами кожен громадянин має вільний доступ до нього.

"Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги, зберігайте інформацію про найближче укриття, перечекайте ймовірну загрозу, а після відбою - чекаємо вас знову в Lavina", - йдеться на Фейсбук-сторінці ТРЦ.

Крім того, ще 16 травня у River Mall повідомили, що під час повітряних тривог торговий центр не працюватиме.

"Під час повітряної тривоги магазини зачиняються. Відвідувачі ТРЦ та співробітники повинні спуститися до тимчасового укриття на - 2й рівень паркінгу", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, у Skymall відвідувачів повідомляють про повітряної тривоги з внутрішнього радіо ТРЦ і "рекомендують" пройти до сховища.

"В разі повітряної тривоги ми повідомимо наших відвідувачів з внутрішнього радіо ТРЦ. Спеціально для цієї нагоди ми розмістили наклейки всередині нашого ТРЦ з навігацією до сховища. Ми рекомендуємо кожному пройти до сховища за наявності повітряної тривоги", - повідомили у ТРЦ 6 червня.

Нагадаємо, ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, де загинули десятки людей від російської ракети, як виявилось, не зачинявся під час повітряних тривог.

Мер міста Віталій Малецький повідомив, що більшість людей, які залишалися в ТРЦ під час повітряної тривоги - це продавці, які зачиняли магазини і виводили людей. Однак, як виявилося згодом, торговий центр вже від 23 червня повністю не зачинявся під час повітряних небезпек.

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