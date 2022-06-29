СБУ затримала гендиректора авіакомпанії, який не повернув орендовані вертольоти для потреб Нацваградії

СБУ затримала гендиректора авіакомпанії, який не повернув орендовані вертольоти для потреб Нацваградії

Ця авіатехніка мала бути задіяна для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час агресії РФ.

Служба безпеки України затримала у Києві генерального директора однієї з приватних авіакомпаній, який роігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже пів мільйона доларів США.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

2002-го року одна з військових частин передала 9 багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії.

У разі введення воєнного стану вона зобов’язувалася повернути повітряні судна на базовий аеродром.

"Ця авіатехніка мала бути задіяна для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час агресії РФ. Натомість власник компанії заробляв десятки млн грн на суборенді літальних апаратів на території Західної Африки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила фото росіян, які віддали наказ вбити цивільних на Київщині.

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