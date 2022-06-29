На Київщині 2-річний хлопчик випав з відчиненого вікна і розбився на смерть

На Київщині 2-річний хлопчик випав з відчиненого вікна і розбився на смерть

Поліцейський закликав зачиняти вікна, користуватися лише режимом провітрювання або "дитячими" замками, якщо вдома є діти.

На Київщині 2-річний хлопчик на ім'я Назар випав з відчиненого вікна на третьому поверсі, взявшись за москітну сітку. Дитина загинула на місці.

Про це повідомив начальник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов. Трагедія сталася у вівторок, 28 червня.

"Народжувала, виховувала роками, а потім втратила сина за мить. Не через війну чи хворобу, через банальну легковажність. Вчора дворічний Назар випав з відкритого навстіж вікна, взявшись за москітну сітку, летів з третього поверху на бетон. Ніяка реанімація тут би вже не зарадила", - написав він.

Поліцейський закликав українців "робити висновки з чужих помилок". Якщо у вас вдома є діти, закривайте вікна, користуйтеся лише положенням провітрювання або "дитячими" замками.

"Сезон "випадання" дітей через відчинені вікна, на жаль, продовжується. Це страшні трагедії, але їх можна уникнути!" - додав Нєбитов.

Нагадаємо, на Київщині 19-річний хлопець під час конфлікту ледь не вбив свою 34-річну співмешканку. Він завдав потерпілій множинні ножові поранення в обличчя, живіт та руки.

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

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