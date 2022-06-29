Французька компанія Decathlon призупинила роботу в Україні: причина

У компанії назвали це "запобіжною мірою" для безпеки співробітників та покупців.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні працював тільки один магазин у Києві, біля станції метро "Почайна". Однак і його тепер закрили. Покупки онлайн також більше недоступні.
Про це повідомили на сторінці Decathlon Ukraine в Facebook.
"Це запобіжна міра задля вашої та нашої безпеки, і як тільки зможемо, ми одразу ж знову відчинимо наші двері", - пояснили в компанії.
Усі неопрацьовані замовлення скасували, кошти повернуться назад покупцям. Зарплату співробітникам Decathlon продовжуватиме виплачувати.
Нагадаємо, у березні Decathlon заявила про призупинення своєї роботи у Росії, оскільки через санкції не може виконати поставки своєї продукції до РФ. У компанії також повідомили, що "підтримуватимуть своїх співробітників у РФ".
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