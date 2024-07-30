Внаслідок падіння дерева у парку Шевченка загинула жінка – поліція Києва

Внаслідок падіння дерева у столичному парку імені Тараса Шевченка загинула людина. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це пише поліція Києва.

Деталі

Відомо, що ще трьох травмованих громадян доставлено до лікарні, одна з потерпілих – у важкому стані. Правоохоронці встановляють усі обставини трагедії.

"Повідомлення про подію надійшло до поліції близько восьмої години вечора. Внаслідок падіння дерева в парку у центральній частині міста травмовано чотирьох громадян – чоловіка та трьох жінок. Потерпілих каретою швидкої допомоги госпіталізовано до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла. Ще одна жінка знаходиться у важкому стані", – зауважили у поліції.

Фахівці продовжують працювати на місці події. За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Нагадаємо, в столичному парку ім. Тараса Шевченка на людей впало велике дерево. Четверо відвідувачів госпіталізували лікарі.

Читайте також: