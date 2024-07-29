У Києві підпалили Третьої авто медслужби штурмової (фото)

Камери зафіксували трьох осіб, які спочатку облили машину рідиною, а потім підпалили.

У понеділок, 29 липня, у Києві підпалили евакуаційний автомобіль медичної служби третьої окремої штурмової бригади.

Про це повідомила керівниця медслужби 3-ї ОШБ Вікторія Ковач у Facebook

За її словами, авто медичної служби очікувало ремонту в Києві. Бус вигорів ущент. Камери відеоспостереження зафіксували трьох осіб, які спочатку облили машину рідиною, а потім підпалили.

Ковач припустила, що зловмисники, які вчинили підпал, скоріше за все, отримали за це винагороду.

"Вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тобто троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Також вони плюють на інших співгромадян, які вклади свої кошти для купівлі цього авто", – зазначає керівниця медслужби 3-ї ОШБ.

Вона наголосила, що винні мають бути обов'язково покарані і отримати реальний термін ув'язнення, проте ні в якому разі не можна застосовувати до них в якості покарання мобілізацію.

"Чи треба їх карати у форматі призову у армію? Категорично ні. Бо сьогодні вони в тилу машину підпалюють, а завтра на полі бою зраджують штурмову групу, підставляючи її ризику.

Що з ними робити? Напевно фб не пропустить такої відповіді. Але що робити, щоб це не повторювалося по території України – питання гостре і відкрите. Бо витрачаючи свій ресурс на внутрішніх ворогів, ми втрачаємо спроможність для боротьби із зовнішнім.

А загалом – так, я б хотіла зустрітися з паліями. Хвилин так на 30", – підсумувала Вікторія Ковач.

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