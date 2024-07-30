Якою в Україні буде погода 31 липня: синоптикиня зробила прогноз

В серпні хвилині спеки ще будуть, проте зараз температура буде помірною.

В Україні в останній день липня прогнозується суха та малохмарна сонячна погода. Температура повітря прогріється до 29 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 31 липня очікується суха, малохмарна та сонячна погода. Вночі стовпчик термометра покаже 12-18 градусів вище нуля, а вдень - 24-29 градусів тепла.

Якою погода буде в Києві

“У Києві також липень при від'їзді буде наймилішим. У середу очікується сонечко, білі хмарки, помірний, або й легкий, вітерець і +25 градусів. Противний вітряний циклон з північного сходу йде геть (що може бути хорошого з північного сходу), західний антициклон наближається”, - наголосила синоптикиня.

Вона також додала, що в серпні хвилині спеки ще будуть, проте зараз температура буде помірною.

Нагадаємо, що спеку в Україні спричинило підвищення температури через вплив аграрних і промислових центрів у північній півкулі, які забруднюють атмосферу і змінюють хмарний покрив.

Новини ТСН 12:00 30 липня. Вибухи в Росії, пошуки дитини і спека повертається

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