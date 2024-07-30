У центральному парку Києва на людей впало велике дерево — КМДА

Містян закликали утриматися від прогулянок в зелених зонах.

В столичному парку ім. Тараса Шевченка на людей впало велике дерево. Четверо відвідувачів госпіталізували лікарі.

Про це повідомили в КМДА.

Про причину там поки не повідомили, водночас закликали під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт, щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, а також утриматися від прогулянок в зелених зонах.

"Всі комунальні служби на місці. Допомогу з прибирання дерева надають рятувальники КАРС "Київська служба порятунку", – зазначили в КМДА.

Також там нагадали прогноз "Укргідрометцентру", за яким пориви вітру у столиці 30 липня сягатимуть 15-20 м/с.

Зазначимо, що у разі падіння дерев чи гілок потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044 272 40 18.

Нагадаємо, метеорологи попередили про серйозну геоактивність. За інформацією синоптиків, Україну накриють потужні магнітна буря та негода найближчим часом. Також вони заявили, що слід чекати на сильний штормовий вітер.

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