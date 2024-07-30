Трагедія біля укриття поліклініки в Києві: охоронцю, який не відчинив двері, винесли вирок

Охоронця, який не відчинив двері укриття у лікарні під час повітряної тривоги у Києві у червні минулого року, що спричинило загибель людей, засуджено до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що суд визнав винним охоронця лікарні у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебували у небезпечному для життя стані і позбавленні можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, при наявності змоги надати їм допомогу, що призвело до смерті трьох людей (ч.3 ст. 135 КК України).

Прокурор у суді дововів, що охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" під час оголошення тривоги в місті Києві у ніч проти 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим, на думку прокурора, позбавив людей можливості зберегти собі життя.

"Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами російської федерації спричинили загибель трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання", - сказано у повідомленні.

Обвинувачений своєї вини не визнав, у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся. Нагадаємо, 1 червня минулого року Росія атакувала Київ. Удар припав на поліклініку у Деснянському районі. Люди, які не змогли зайти в укриття, загинули.

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