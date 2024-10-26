Нічна атака на Київ: ППО збила до 10 ударних дронів

Повітряна тривога від вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала 7,5 год.

Під час атаки на Київ у ніч проти 26 жовтня сили ППО знешкодили до десятка російських ударних дронів. Внаслідок атаки загинула молода дівчина, ще шестеро людей постраждали.

Про це повідомила Київська МВА.

Росіяни влаштували вже 16 повітряну атака на Київ у жовтні. Вночі ворожа армія знову застосувала безпілотники. Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На столицю дрони заходили кількома хвилями.

Повітряна тривога в Києві від вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала 7,5 год.

Сили Оборони виявили і знешкодили до 10 російських ударних дронів, які загрожували Києву. Про точну кількість та тип безпілотників повідомлять Повітряні сили.

В МВА підтвердили, що внаслідок російської атаки загинула молода дівчина.

"В багатоквартирному житловому будинку в Солом’янському районі було пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. В одній з квартир на 20-му поверсі виникла пожежа. В цьому помешканні пізніше рятувальники і знайшли тіло загиблої", – йдеться в заяві.

З цього будинку було евакуйовано понад 100 людей. Постраждало шестеро осіб. Одного постраждалого госпіталізовано.

Нагадаємо, під час атаки ввечері 25 жовтня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва.

Мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок удару загинула дівчинка 2009 року народження, ще п’ятеро людей постраждали.

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