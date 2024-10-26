На Київщині внаслідок падіння уламків виникла пожежа у нежитловому приміщенні — КОВА

Наразі інформації про постраждалих не надходило.
На Київщині внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів виникла пожежа у двоповерховому гаражі, прибудованому до хостела.
Про це йдеться у повідомленні начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка.
Він уточнив, що наразі інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють рятувальники.
В свою чергу міський голова Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що внаслідок падіння уламків збитого безпілотника загорілася нежитлова будівля в Ірпені. Попередньо, без жертв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 25 жовтня, російська терористична армія завдала ракетного удару по Дніпру.
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві внаслідок удару російського БпЛА загинула одна дитина.
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