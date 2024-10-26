Ночная атака на Киев: ПВО сбила до 10 ударных дронов

Воздушная тревога с вечера и ночью объявлялась трижды и суммарно продолжалась 7,5 часа.

Во время атаки на Киев в ночь на 26 октября силы ПВО обезвредили до десятка российских ударных дронов. В результате атаки погибла молодая девушка, еще шесть человек пострадали.

Об этом сообщила Киевская ГВА.

Россияне устроили уже 16-ю воздушную атаку на Киев в октябре. Ночью вражеская армия снова применила беспилотники. Они были запущены из южного и северо-восточного направлений. В столицу дроны заходили несколькими волнами.

Воздушная тревога в Киеве с вечера и ночью объявлялась трижды и суммарно продолжалась 7,5 часа.

Силы Обороны обнаружили и обезвредили до 10 российских ударных дронов, угрожавших Киеву. О точном количестве и типе беспилотников сообщат Воздушные силы.

В ГВА подтвердили, что в результате российской атаки погибла молодая девушка.

"В многоквартирном жилом доме в Соломенском районе были повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. В одной из квартир на 20-м этаже возник пожар. В этом доме позже спасатели и нашли тело погибшей", – говорится в заявлении.

Из этого дома было эвакуировано более 100 человек. Пострадали шесть человек. Один пострадавший госпитализирован.

Напомним, во время атаки вечером 25 октября российский дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе Киева.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате удара погибла девочка 2009 года рождения, еще пять человек пострадали.

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