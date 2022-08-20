Неочікуваний сюрприз: у Бучі під Києвом пітон окупував курник

З'ясувалося, що змія є домашнім улюбленцем інших мешканців міста, які розшукували його.
У місті Буча під Києвом на вул. Старо-Яблунський господарі зайшли до курника і побачили незвичного гостя – великого змія. Спроби її зловити не мали успіху.
Про це повідомляє "Погляд TV".
Після розміщення відео зі змієм у місцевому чаті вайбер, відгукнулися господарі плазуна. Виявилося, що це їхній улюбленець – пітон, якого вони розшукували.
Ця історія з хепі-ендом: пытон вдома і жодна курка не постраждала, на відміну від нервів господарів курника.
Нагадаємо, на Київщині чоловіка покусала чорна гадюка.
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