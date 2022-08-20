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Неожиданный сюрприз: в Буче под Киевом питон оккупировал курятник

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Неожиданный сюрприз: в Буче под Киевом питон оккупировал курятник

Фото: Погляд

Выяснилось, что змея является домашним любимцем других разыскивавших его жителей города.

В городе Буча под Киевом по ул. Старо-Яблунской хозяева зашли в курятник и увидели необычного гостя – большую змею. Попытки ее поймать успехом не увенчались.

Об этом сообщает "Взгляд TV".

После размещения видео со змеей в местном чате вайбер, отозвались хозяева пресмыкающегося. Оказалось, что это их любимец – питон, которого они разыскивали.

Эта история с хеппи-эндом: питон дома и ни одна курица не пострадала, в отличие от нервов хозяев курятника.

Напомним, в Киевской области мужчину покусала черная гадюка.

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