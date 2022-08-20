У Києві художниця прикрашає протитанкові їжаки петриківським розписом

Протитанкові їжаки - квітнуть. "Розквітнути" петриківським розписом їм допомагає киянка Варвара Логвин. Уже 10 днів дівчина працює над оборонним їжаком на Майдані Незалежності і за цей час іржу на ньому встигли змінити насичені грона калини на зеленому листі.

Яке значення в свої малюнки вкладає художниця дізналася кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун.

Варвара перетворює протитанкового їжака на Майдані Незалежності у мистецтво. Каже, що перевтілення тривале, бо аби візерунки на іржавому їжаку тримались – треба виконати багато процесів.

Щодня над їжаком вона працює здебільшого по 6 годин. Каже - петриківський розпис вимагає дуже ретельної уваги до деталей, тому аби малюнок був точним, працювати доводиться в не завжди зручних положеннях.

До 24 лютого малювання для Варвари було захопленням і, хоч вона закінчувала художню школу і 9 років навчалась петриківському розпису, основним її заняттям був власний бізнес, який зараз дівчина втратила. Тікаючи від війни, три місяці вона провела на Прикарпатті, а її 11-тирічний син і досі перебуває за кордоном.

Повернувшись до столиці у травні вона одразу почала розфарбовувати свого першого протитанкового їжака. Він став подарунком Києву на день народження і зараз охороняє ВДНГ. Цей же, має стати подарунком до Дня Незалежності.

"Для мене це як символ вимушеного захисту українців, знову і знову захищати цінності, культуру. По-друге це чорно-червоний колір, традиційні українські кольори, і калина з одного боку як про радісне процвітаюче майбутнє нехай там що, а з іншого боку - кров наших захисників, яку ми змушені проливати захищаючи цінності", - говорить Варвара.

Фото: УНІАН

І ця робота у центрі столиці не лишається без уваги тих, хто щодня проходить повз. Багато людей приїжджають до центру столиці спеціально, аби побачити наживо красу. Усі ці дні поруч працює і патруль муніципальної охорони, вони роботою Варвари не лише милуються, а і піклуються про художницю.

Аби повністю завершити їжака дівчині потрібен ще тиждень, а після планує розмалювати всі, що є на Майдані. Вони мають стати подякою. "Мені дуже-дуже хочеться подякувати всім країнам, які нам допомагають і я можу зробити це у такий спосіб. Це буде в кольорах прапорів, але в техніці петриківського розпису", - ділиться планами художниця.

Але і на цьому зупинятися Варвара не збирається та каже, що ідей у неї на всіх столичних їжаків вистачить. Що намалює на захиснику від танків у день перемоги, теж уже вирішила.

"На блакитному тлі колоски петриківським розписом у вигляді орнаменту вишиванки, щоб це було нестандартно з одного боку, а з іншого дуже по українському і радісно", - розповідає Варвара.