Спеціалізувався на елітних авто: на Київщині затримано легендарного крадія Калаша

Злодій кілька місяців переховувався від слідства.

На Київщині затримали легендарного автокрадія Калаша, який "працював" у різних областях України.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

"Добігався! Легендарного угонщика "Калаша" затримали на Київщині. Злодій кілька місяців переховувався від слідства", - зазначив він.

За словами Нєбитова, 43-річний зловмисник спеціалізувався на крадіжках елітних авто Lexus та Toyota, а для викрадення автівок користувався обладнанням вартістю від 30-40 тисяч доларів.

"На своєму рахунку має цілу серію злочинних епізодів в різних областях України, в тому числі в Рівненській, Київській області та столиці. Наші поліцейські вже передали спритника слідчим із Вінниці", - розповів очільник поліції Київщини.

Нагадаємо, у Києві затримали автокрадіїв-нелегалів.

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