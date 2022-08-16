На Київщині чоловіка покусала чорна гадюка: інфографіка, поради фахівців

На Київщині чоловіка покусала чорна гадюка.

Нещодавно до Баришівської багатопрофільної лікарні доправили чоловіка у вкрай важкому стані після укусу змії.

Про це повідомляє КНП ББЛ.

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Як з’ясували лікарі, 42-річного мешканця села Перемога за руку вкусила чорна польова гадюка. Після надання йому медичної допомоги стан потерпілого задовільний.

На Київщині найчастіше можна зустріти три види отруйних гадюк: гадюка Нікольського, степова гадюка і гадюка звичайна.

Фото: Facebook/Васильківська центральна районна лікарня

Зазвичай їх забарвлення складається з чорних, сірих, бурих, світло-жовтих відтінків. Голова має чітко виражену трикутну форму із заокругленим носом та виступаючими скронями.

Укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті. Водночас, якщо вас вкусила змія, варто одразу звернутися за медичною допомогою, адже укус може мати важкі прояви та наслідки. Особливо небезпечними вони є для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.

Домедична допомога постраждалому:

Переконайтеся, що небезпека минула.

За можливості запам’ятайте або сфотографуйте змію.

Зберігайте спокій і зебезпечте постраждалому лежаче положення. Якщо змія вкусила за руки чи ногу, знерухомте її.

Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо.

На місце укусу накладіть чисту суху пов’язку.

Якщо дія отрути нейротоксична – викликає параліч м’язів, – накладіть пов’язку, що тисне, вище місця укусу.

Дайте постраждалому воду або чай, коли вкусила змія, важливо багато пити.

Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії.

Терміново доправте постраждалого до лікувального закладу.

Чого не варто робити, коли вкусила змія:

Не обробляйте рану додатково.

Не припікайте рану.

Не накладайте джгут.

Не відсмоктуйте отруту. Таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу.

Не вживайте алкоголь.

Найголовніша допомога для постраждалого – медична, тому якнайшвидше доправте його до лікарні.

Нагадаємо, 12-річна дівчинка потрапила до реанімації через укус змії на Львівщині.

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