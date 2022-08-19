Навчальний рік у Києві: які школи відкриють з 1 вересня

У столиці для очного навчання дітей відкриють тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття.
Заклади ж, в яких і поруч з якими немає укриттів, працюватимуть в онлайн форматі.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він зазначив, що задля безпеки дітей та вчителів у школах та садках міста здійснили моніторинг укриттів та приміщень понад тисячі закладів освіти – щодо можливості їх використання як найпростіших укриттів та склали акти оцінки цих приміщень.
На сьогодні обстежили 100% закладів освіти та склали акти оцінки 67% укриттів при закладах освіти.
Раніше ТСН.ua писав, як перевірити готовність школи до навчання в умовах війни: поради батькам.
Читайте також: