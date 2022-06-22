Наслідки вчорашньої негоди у Києві: фото

У столиці пошкоджено близько 80 дерев внаслідок зливи та граду.

Під час обстеження територій після вчорашньої зливи у Києві, працівники районних комунальних служб виявили понад 80 пошкоджених та 20 повалених дерев.

Про це повідомляє КМДА.

Найбільше постраждали Шевченківський, Солом’янський та Святошинський райони.

Ліквідація наслідків негоди розпочалася 21 червня одразу після припинення грози. Щоб пересування містом було безпечним та безперешкодним, у першу чергу, розкряжовують та прибирають дерева й гілля зі шляхопроводів, пішохідних доріжок, а також знімають завислі гілки.

Нагадаємо, у Києві вдень, 21 червня, різко погіршилася погода. Вранці небо було ясним, а вдень вкрилося хмарами, пішла злива та град. Місцеві мешканці показали в Мережі фото та відео негоди в столиці.

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